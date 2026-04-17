Savona, cade dal monopattino in corso Svizzera: soccorso un 30enne

Attimi di apprensione questa mattina a Savona, dove un ragazzo di circa 30 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico.
L’episodio si è verificato in corso Svizzera poco dopo le ore 7, dove il giovane, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto rovinosamente sull’asfalto.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militi della Croce Oro Mare sezione di Savona, insieme all'automedica e alle forze dell’ordine.
Il 30enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.