Iran, Pahlavi: "Serve supporto esterno per abbattere regime, come per Mandela"

(Adnkronos) - “Voglio fare un appello a tutti i governi, compreso quello italiano: fate sentire la vostra voce affinché gli arresti e le esecuzioni si fermino. Mentre tutti attendono l'esito dei negoziati, in Iran non c'è stato un cessate il fuoco da parte del regime rispetto al popolo iraniano. Siamo disposti a sacrificare la nostra vita per liberarci ma è importante capire che storicamente nel mondo i regimi sono stati abbattuti grazie al supporto esterno. È accaduto con Nelson Mandela e con Solidarnosc ad esempio. Gli iraniani meritano lo stesso sostegno. C’è inoltre una comunanza di interessi con il presidente Zelensky e con l’Ucraina, loro lottano contro un occupante straniero, noi contro un occupante interno”. Lo ha dichiarato il principe Reza Ciro Pahlavi, figlio dello scià deposto dalla rivoluzione del 1979, durante un incontro organizzato presso il Centro studi americani di Roma, in occasione della sua visita in Italia.

“Il regime cerca di prendere tempo - ha spiegato Pahlavi - sa che sta affrontando due leader molto forti, che sono pronti a intervenire. Sto parlando del primo ministro Netanyahu e del presidente Trump. Come iraniani non pensiamo che Israele o gli Stati Uniti o qualunque altro paese debba fare il lavoro per noi. Tutto quello che abbiamo chiesto è: aiutateci ad avere un situazione di parità. Perché di fronte a un regime che utilizza gli omicidi è molto difficile per noi superare quell'approccio. Nel frattempo continuano gli arresti, le torture, le detenzioni e gli omicidi. Nessuno presta attenzione a questo aspetto. Il fatto che il popolo iraniano stia soffrendo è assente dalle discussioni. Il popolo iraniano deve essere liberato e bisogna ripristinare l’accesso a internet. Si tratta di elementi importanti perché gli iraniani non devono rimanere fuori dell'equazione. A quel tavolo non hanno voce, voi potete essere la loro voce al tavolo dei negoziati”.