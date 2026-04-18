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| 18 aprile 2026, 10:11

Bergamo, sparatoria a Covo con due morti: responsabili in fuga

Bergamo, sparatoria a Covo con due morti: responsabili in fuga

(Adnkronos) -

Notte di sangue a Covo, nella bergamasca, dove nel corso di una sparatoria sono morti due uomini. Secondo le prime informazioni raccolte da AdnKronos, sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. 

Stando a quanto si apprende, alcune persone coinvolte risulterebbero in fuga. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato il duplice omicidio. Sui fatti indaga la Procura di Bergamo. 

I due uomini uccisi, a quanto si apprende dalle prime informazioni, sarebbero di nazionalità indiana. L'agguato sarebbe avvenuto fuori da un capannone adibito a luogo di preghiera. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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