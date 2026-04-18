Ucraina, uomo apre il fuoco a Kiev: almeno 5 morti. L'attentatore ucciso dalla polizia

(Adnkronos) - Almeno cinque persone sono morte in una sparatoria a Kiev, dove un uomo ha aperto il fuoco in strada e poi all'interno di un supermercato prima di essere "eliminato" dalle forze di sicurezza. Lo ha confermato in un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, precisando che 10 persone sono attualmente ricoverate in ospedale e quattro ostaggi sono stati soccorsi. Tra i feriti anche una bambina.

L'uomo ha aperto il fuoco prendendo anche in ostaggio alcune persone e barricandosi all'interno del supermercato, aveva reso noto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko.

"L'attentatore" è stato ucciso, ha detto il ministro dell'Interno ucraino, Igor Klymenko. "Le forze speciali del Kord della polizia nazionale hanno fatto irruzione nel negozio dove si trovava l'attentatore, che ha preso delle persone in ostaggio e sparato agli agenti di polizia durante le operazioni di arresto", ha dichiarato Klymenko su Telegram.