Roccavignale, ciclista cade sulla SP28 Bis e oltrepassa il guard rail: intervento dei soccorsi (FOTO)

E' stato lanciato l'allarme poco prima delle 12.30 per la caduta di un ciclista a Roccavignale.

Immediato è scattato l'intervento sulla Sp28 Bis dell'automedica del 118, della Croce Verde di Murialdo, i vigili del fuoco con l'autoscala e i carabinieri.

Il conducente della due ruote sarebbe caduto, secondo le prime informazioni, nell'area sottostante alla strada.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo

"Un ringraziamento speciale ai vigili del fuoco, all’equipe medica e ai carabinieri per come hanno gestito l’incidente avvenuto sulla strada provinciale nei pressi della chiesa - dicono dal Comune di Roccavignale - Un giovane ciclista è scivolato ed è caduto sotto il muro oltrepassando il guard rail. La vegetazione ha attutito il colpo e gli ha permesso di non perdere conoscenza e avvertire il 112.

Tutto è bene quello che finisce bene e speriamo in una pronta guarigione del ragazzo".