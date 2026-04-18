Cronaca - 18 aprile 2026, 13:34

Roccavignale, ciclista cade sulla SP28 Bis e oltrepassa il guard rail: intervento dei soccorsi (FOTO)

Intervento dell'automedica del 118, della Croce Verde di Murialdo, i vigili del fuoco e i carabinieri

E' stato lanciato l'allarme poco prima delle 12.30 per la caduta di un ciclista a Roccavignale. 

Immediato è scattato l'intervento sulla Sp28 Bis dell'automedica del 118, della Croce Verde di Murialdo, i vigili del fuoco con l'autoscala e i carabinieri.

Il conducente della due ruote sarebbe caduto, secondo le prime informazioni, nell'area sottostante alla strada.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo

"Un ringraziamento speciale ai vigili del fuoco, all’equipe medica e ai carabinieri per come hanno gestito l’incidente avvenuto sulla strada provinciale nei pressi della chiesa - dicono dal Comune di Roccavignale - Un giovane ciclista è scivolato ed è caduto sotto il muro oltrepassando il guard rail. La vegetazione ha attutito il colpo e gli ha permesso di non perdere conoscenza e avvertire il 112.
Tutto è bene quello che finisce bene e speriamo in una pronta guarigione del ragazzo".

Redazione

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