Strada di scorrimento Savona-Vado, un lettore: "Un’altro cantiere infinito e… inquinante"

Riceviamo e pubblichiamo :

Superstrada. Assistiamo da mesi a corsie scarificate e con una segnaletica di fantasia: questo è un’altro cantiere infinito e… inquinante.

I detriti dell’asfalto devono essere gestiti correttamente: si sappia che l'asfalto può contenere sostanze nocive come metalli pesanti e prodotti a base di petrolio, che col tempo possono penetrare nel suolo e nelle falde acquifere. E quindi cosa ci fa il fresato per interi mesi nelle corsie scarificate, sotto la pioggia e il vento?

Noi siamo tutti scontenti e arrabbiati, ma nessuno che ha il compito di sorvegliare batte un colpo o fa qualcosa. E noi subiamo le code e il conto ambientale che arriverà.