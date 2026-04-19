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Al Direttore | 19 aprile 2026, 11:00

Strada di scorrimento Savona-Vado, un lettore: "Un’altro cantiere infinito e… inquinante"

"Noi siamo tutti scontenti e arrabbiati, ma nessuno che ha il compito di sorvegliare batte un colpo o fa qualcosa"

Strada di scorrimento Savona-Vado, un lettore: &quot;Un’altro cantiere infinito e… inquinante&quot;

Riceviamo e pubblichiamo

Superstrada. Assistiamo da mesi a corsie scarificate e con una segnaletica di fantasia: questo è un’altro cantiere infinito e… inquinante. 

I detriti dell’asfalto devono essere gestiti correttamente: si sappia che l'asfalto può contenere sostanze nocive come metalli pesanti e prodotti a base di petrolio, che col tempo possono penetrare nel suolo e nelle falde acquifere. E quindi cosa ci fa il fresato per interi mesi nelle corsie scarificate, sotto la pioggia e il vento?

Noi siamo tutti scontenti e arrabbiati, ma nessuno che ha il compito di sorvegliare batte un colpo o fa qualcosa. E noi subiamo le code e il conto ambientale che arriverà.

Lettera firmata

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