Millesimo: oltre 160 volontari protagonisti della giornata Plastic Free

Si è conclusa con un successo senza precedenti la giornata dedicata alla pulizia ambientale organizzata dall’associazione Plastic Free, in stretta collaborazione con il Comune di Millesimo e numerose associazioni del territorio. Un’edizione che ha polverizzato ogni record precedente, vedendo la partecipazione attiva di oltre 160 volontari che, armati di guanti e sacchetti, hanno setacciato il borgo e le aree limitrofe per rimuovere plastica e rifiuti abbandonati.

L’entusiasmo dei cittadini, dalle famiglie ai più giovani, ha confermato perché Millesimo sia stato insignito della prestigiosa “Tartaruga d’Oro” per il terzo anno consecutivo. Il riconoscimento, assegnato da Plastic Free ai comuni più virtuosi d’Italia, trova oggi la sua massima espressione in una comunità che non si limita a ricevere premi, ma scende concretamente in campo.

“Oggi abbiamo scritto una bellissima pagina di senso civico - ha commentato con orgoglio il Sindaco di Millesimo, Francesco Garofano - Vedere oltre 160 persone dedicare il proprio tempo alla cura del nostro territorio è la dimostrazione che il messaggio della sostenibilità è ormai radicato nel cuore dei millesimesi”.

Il successo dell’iniziativa è frutto di un coordinamento capillare e di una sinergia ormai consolidata. “Un ringraziamento speciale va ad Anna Cerrato, referente di Plastic Free, per la sua instancabile capacità organizzativa e la passione che trasmette a tutti noi,” prosegue il Sindaco.

“Fondamentale è stato anche il lavoro dell’assessore Alessio La Placa, che segue con costanza e precisione ogni fase di questi progetti, garantendo che la visione ecologica della nostra amministrazione si traduca sempre in risultati tangibili.”

La giornata ha visto anche il coinvolgimento di diverse associazioni locali, a conferma di un tessuto sociale unito e compatto quando si tratta di difendere il bene comune.