Palloncini vietati a Celle Ligure, il plauso del Partito Animalista Italiano e dell’Osservatorio Savonese Animalista

Il Partito Animalista Italiano (PAI) e l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) elogiano il Comune di Celle Ligure dopo il provvedimento, da parte dell'ente, di divieto del lancio di palloncini in occasione di manifestazioni pubbliche e private.

"Il Comune di Celle Ligure compie un passo importante e civile vietando il lancio di palloncini in occasione di manifestazioni pubbliche e private, come matrimoni e feste. Una scelta che merita il plauso del Partito Animalista Italiano (PAI) e dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) - si legge in una nota - Non si tratta di un gesto simbolico, ma di una decisione concreta contro una pratica tanto diffusa quanto dannosa: i palloncini, una volta dispersi nell’ambiente, finiscono spesso in mare o nelle campagne, dove persistono a lungo, trasformandosi in rifiuti pericolosi. Animali selvatici e marini li ingeriscono scambiandoli per cibo, con conseguenze spesso letali".

"Questo provvedimento rappresenta un segnale chiaro da parte della nuova amministrazione: la tutela dell’ambiente e degli animali non può più essere relegata a tema secondario, ma deve diventare asse portante dell’azione politica - si legge ancora nella nota - Ci si augura che la stessa sensibilità venga applicata anche ad altre criticità ancora aperte: dalla gestione delle alberature cittadine — troppo spesso oggetto di interventi invasivi — alla presenza dei cinghiali in ambito urbano, che richiede strategie strutturali e non soluzioni emergenziali e cruente. È necessario abbandonare definitivamente logiche di abbattimento come risposta automatica, puntando invece su prevenzione, corretta gestione dei rifiuti e convivenza responsabile".

"Se è vero che alcune competenze ricadono a livello regionale, è altrettanto evidente che il Consiglio Regionale della Liguria debba assumersi le proprie responsabilità, adottando una normativa che estenda il divieto di rilascio di palloncini a tutto il territorio ligure. Un intervento semplice, ma di grande impatto, che dimostrerebbe una reale volontà di tutela ambientale. Allo stesso modo, è urgente investire nella prevenzione degli incendi boschivi, evitando di rincorrere l’emergenza ogni estate, e destinare risorse concrete alla rimozione di reti e lenze abbandonate in mare, veri e propri strumenti di morte che continuano a intrappolare e uccidere fauna marina per anni".

"La politica si misura nei dettagli, non negli slogan. Vietare un palloncino può sembrare poco, ma è da scelte come questa che si capisce da che parte si vuole stare. La differenza, oggi, non la fanno più le parole: la fanno il coraggio e la coerenza delle decisioni", concludono le associazioni ambientaliste.

PAI ed OSA invitano infine a firmare la petizione per il divieto lanciata da PlasticFree onlus.