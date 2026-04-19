"'Cerco i miei fratelli' Gen 37-50", a Savona il ciclo di incontri su Vera Grita

La Parrocchia Maria Ausiliatrice e la Fondazione Vera Grita e don Gabriello Zucconi invitano al ciclo di incontri "'Cerco i miei fratelli' Gen 37-50" sulla figura della serva di Dio Vera Grita, la "maestrina di Savona", la causa di beatificazione e canonizzazione della quale è legata anche alla diocesi di Savona-Noli. L'iniziativa servirà ad approfondire la misericordia di Dio nell'esperienza mistica di Vera Grita e l'Opera dei Tabernacoli Viventi.

Gli appuntamenti saranno tenuti da don Giovanni Margara per la parte biblica e Maria Rita Scrimieri per l'Opera dei Tabernacoli Viventi, sempre di domenica dalle ore 16 nella parrocchiale in via san Giovanni Bosco. Si inizierà il 19 aprile con il tema "'Cerco i miei fratelli' Gen 37-45", in particolare su "Giuseppe e i suoi fratelli" e "Serva di Dio Vera Grita: la Misericordia di Dio nell'Opera dei Tabernacoli Viventi".

Si proseguirà il 31 maggio con "'Non sono più io che vivo ma Cristo vive in me' Gal 2,19-21" e i temi "'Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui' Gv 6,56" e "La permanenza eucaristica nell'anima e il dono di sé, chiave della vita mistica".