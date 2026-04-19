Bayern Monaco (ancora) campione di Germania: successo da record con vista... 'Triplete'

(Adnkronos) - Il Bayern Monaco conquista (ancora) il titolo di campione di Germania. Oggi, domenica 19 aprile, i tedeschi hanno vinto la loro tredicesima Bundesliga negli ultimi quattordici anni, rafforzando ulteriormente il loro dominio nel calcio tedesco. Si tratta del trentacinquesimo campionato nazionale della storia del club, che quest'anno potrebbe essere solo parte di una stagione memorabile visto che la squadra di Kompany può ancora vincere Champions e coppa nazionale.

La stagione è stata segnata da una straordinaria efficacia in attacco: la squadra ha superato il proprio record di gol in una singola annata di Bundesliga, arrivando a quota 109 reti (con ancora quattro giornate da disputare). Il protagonista è stato Harry Kane, autore di 32 gol in 27 partite di campionato (a 51 gol stagionali). Anche i nuovi acquisti, come Luis Díaz e Michael Olise, hanno dato un contributo importante in fase realizzativa.

Il Borussia Dortmund ha provato a restare in scia, ma non è riuscito a tenere il ritmo, soprattutto dopo la sconfitta nello scontro diretto. Anche Stoccarda, Lipsia e Bayer Leverkusen non sono riusciti a impensierire seriamente i bavaresi.

Grande merito va all’allenatore Vincent Kompany, una scelta vincente. Il tecnico è riuscito a dare stabilità al gruppo, valorizza i giovani e gestisce con attenzione tutte le forze a disposizione. Uno dei motivi per cui i tedeschi sono ancora in corsa per il Triplete, con la semifinale di Champions da giocare e la Coppa di Germania a portata di mano.