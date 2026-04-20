Sciopero autotrasporti, un lettore: "Perché si continua a penalizzare il treno a vantaggio dei tir?"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Egregio Direttore, questa mia per esprimere l'indignazione e lo sgomento che provo nel leggere la notizia dello sciopero di 144 ore degli autotrasportatori. Ben mi ricordo quando, negli anni '50 e '60, io bambino, vedevo passare moltissimi treni con vagoni merci, per non parlare delle ferrovie che funzionavano cosi' bene al porto di Savona. (e su tutto il territorio nazionale, aggiungerei...!)".

"Poi... per la scellerata scelta di vari governi succedutisi, il trasporto "su rotaia" fu quasi abbandonato per privilegiare il trasporto su gomma, probabilmente per compiacere la FIAT che, proprio allora, stava potenziando la sua produzione IVECO, e non solo... Oggi ci lamentiamo tutti del pesante traffico di automezzi pesanti sulle nostre autostrade e città, con tutti i rischi derivanti da incidenti, inquinamento e rovinio dei manti stradali".

"Mi chiedo semplicemente: perché i nostri governanti non si mettono di buzzo buono e cercano di sviluppare il trasporto su rotaia, molto meno inquinante , più sicuro per tutti e certamente più pratico sotto il profilo organizzativo? Magari anche con trasporti tipo "RO-RO" su rotaia, con i TIR caricati alle frontiere e trasportati attraverso il Paese... L'Austria e la Svizzera già lo fanno, da parecchi anni ormai".

"Probabilmente la risposta è che il trasporto su rotaia non rende quanto quello su gomma, ma... dobbiamo sempre essere legati all'interesse di pochi a detrimento dell'interesse dei molti? Si avvicendano governi, amministrazioni pubbliche, politici... mai che nessuno proponga di fare cose veramente utili al Paese, purtroppo. Qualcosa su cui meditare, probabilmente...".

Giuseppe Carbone