L'Istituto Comprensivo Albenga 1 protagonista ai nuovi Giochi della Gioventù: pioggia di medaglie e grandi risultati

Brilla il nome dell’Istituto Comprensivo Albenga 1 ai nuovi Giochi della Gioventù, dove gli studenti si sono distinti per risultati eccellenti, impegno costante e autentica passione sportiva. Un’esperienza che ha confermato, ancora una volta, il valore educativo dello sport come strumento di crescita e inclusione.

“Siamo davvero orgogliosi di tutti gli studenti che hanno partecipato al Centro Sportivo Scolastico e ai Nuovi Giochi della Gioventù – dichiarano i docenti prof. Volpi e prof.ssa Manera – Hanno affrontato allenamenti e gare con grande serietà, dimostrando quanto lo sport possa rappresentare un’importante occasione di crescita personale e di inclusione”.

Nell’atletica leggera provinciale, ben 24 studenti hanno preso parte alle competizioni, ottenendo risultati di rilievo e conquistando diverse medaglie:

• oro per Francesca Ravera nel lancio del vortex

• argento per Joshua Soares Pires nei 60 metri ostacoli

• argento per Federico Caprili negli 80 metri

• bronzo per Davide Barberis nei 600 metri

I quattro alunni di atletica leggera si sono qualificati alla competizioni regionali e Francesca Ravera è riuscita a conquistare nuovamente una medaglia di bronzo.

Ottime notizie anche dagli sport di squadra. La formazione di calcio a 5 ha conquistato il primo posto nella fase provinciale, mentre nel badminton misto è arrivato un prestigioso terzo posto a livello regionale.

La squadra di badminton bronzo è composta da Arianna Celegato e Lorenzo Petullà.

La squadra di calcio a 5, formata da sei ragazze e sei ragazzi della classe 3B, vede protagonisti: Sara Benzo, Gaia Gaglioti, Natali Lemezhi, Anna Licata, Giulia Magrone, Sabrina Roncato, Tommaso Ansaldi, Martino Laureri, Manuel Hamati, Lorenzo Perino, Emanuele Ravera ed Ernesto Viglizzo.

Il medagliere aggiornato al 21 aprile conferma l’ottima performance dell’istituto:

• Atletica: 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi

• Calcio a 5: 1 oro

• Badminton: 1 bronzo

"Un bilancio decisamente positivo che premia il lavoro svolto durante l’anno scolastico e l’impegno di studenti e docenti. Applausi, dunque, a tutti i partecipanti, che hanno rappresentato con orgoglio l’I.C. Albenga 1, portando in alto i colori della scuola e dimostrando come lo sport sia, prima di tutto, una grande palestra di vita - dicono dal Comune - Un sentito ringraziamento va alla Dirigente scolastica Carla Fiorenza, per la disponibilità e la collaborazione, che hanno reso possibile la partecipazione degli alunni alle diverse attività sportive".

