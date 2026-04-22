Cisano sul Neva celebra il 25 Aprile: studenti protagonisti della memoria di Paolo Siccardi, martire della Foce

Prenderanno il via alle ore 10 di sabato 25 aprile le celebrazioni per la Festa della Liberazione a Cisano sul Neva, un appuntamento ormai consolidato che ogni anno richiama la comunità a riflettere sui valori fondanti della democrazia, della libertà e della memoria storica. Ospite e relatore d’eccezione sarà Giovanni Lunardon.

Momento centrale della mattinata sarà la presentazione dei lavori realizzati dagli alunni e dalle alunne delle classi quarte e quinte della scuola primaria “Dott. Guido Comanedi”, protagonisti del progetto di educazione civica promosso dall’Associazione “Il 25 Aprile” in collaborazione con l’Amministrazione comunale e realizzato grazie alla disponibilità del dirigente scolastico, Luca Mazzara, della referente di plesso, Graziella Botti, e delle maestre.

Il progetto, dal titolo “Paolo Siccardi, martire della Foce: democrazia, memoria e libertà”, ha coinvolto i bambini in un percorso articolato tra incontri in classe, riflessioni guidate e attività creative. Attraverso un linguaggio adeguato all’età, gli studenti hanno affrontato temi complessi come la democrazia, la dittatura, la persecuzione e il valore della libertà, con particolare attenzione alla storia locale.

Al centro del lavoro educativo la figura di Paolo Siccardi, cisanese della frazione di Cenesi, uno dei Martiri della Foce che il 27 dicembre 1944 fu ucciso insieme ad altri 58 civili dai militari della Wehrmacht tedesca alla foce del fiume Centa, ad Albenga. La sua vicenda è stata proposta ai bambini, diventando punto di partenza per elaborazioni personali sotto forma di disegni, testi e riflessioni, per parlare di libertà come bene supremo, da difendere e preservare, in contrapposizione alla dittatura.

La restituzione pubblica del progetto, prevista proprio durante le celebrazioni del 25 Aprile, rappresenta un passaggio significativo: i lavori verranno esposti e alcuni elaborati saranno letti, offrendo ai più giovani un ruolo attivo nella commemorazione e rafforzando il legame tra scuola, istituzioni e cittadinanza.

«La collaborazione tra Amministrazione comunale, scuola e associazioni del territorio è un elemento fondamentale per costruire una memoria condivisa e consapevole – dichiara il sindaco Massimo Niero –. Coinvolgere le nuove generazioni significa investire sul futuro della nostra comunità, affinché i valori della Liberazione non restino solo patrimonio storico, ma diventino pratica quotidiana».

Sulla stessa linea il presidente dell’Associazione “Il 25 Aprile”, Mariangelo Vio: «Trasmettere ai più giovani il significato della Resistenza e della libertà è una responsabilità collettiva. Questo progetto dimostra come sia possibile farlo con strumenti adeguati, rendendo i bambini non semplici destinatari, ma protagonisti attivi della memoria».

L’iniziativa diventa un momento di sintesi tra commemorazione istituzionale e percorso educativo, confermando il 25 Aprile non solo come ricorrenza storica, ma come occasione di partecipazione civile e crescita comunitaria.