Un viaggio nella memoria, alla Ubik tornano le foto d’epoca con “Savona a colori”

Un viaggio nella memoria visiva della città attraverso immagini rare e sorprendenti. Venerdì 24 aprile, alle ore 18, alla libreria Ubik di Corso Italia a Savona tornano le foto d’epoca della Città della Torretta in un nuovo appuntamento con l’archivio fotograficod i Bruno Chionetti.

L’iniziativa propone uno sguardo inedito sul passato, ribaltando l’immaginario collettivo che associa la storia alle tonalità del bianco e nero. Se è vero che gran parte della fotografia storica, anche quella dei grandi maestri, ci è stata tramandata in monocromia, la realtà di quegli anni era già ricca di colori. Ed è proprio questa dimensione a emergere nel percorso curato da Chionetti.

Durante l’incontro saranno presentate alcune delle prime, rarissime fotografie a colori della città di Savona, risalenti agli inizi del Novecento, accanto a una selezione di diapositive altrettanto preziose e poco conosciute scattate tra gli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta. Si tratta, in molti casi, di immagini realizzate da fotoamatori, capaci però di restituire scorci e atmosfere con una forza evocativa particolarmente immediata.

Tra le curiosità, anche alcune vedute inconsuete del Grattacielo Leon Pancaldo durante le fasi della sua costruzione, testimonianze visive rare di una città in trasformazione.