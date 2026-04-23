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| 23 aprile 2026, 22:32

Foggia, uccide la moglie a colpi di pistola e si costituisce

Foggia, uccide la moglie a colpi di pistola e si costituisce

(Adnkronos) - Una donna è stata uccisa in casa dal marito a Foggia. Il femminicidio è avvenuto oggi 23 aprile in via Salvemini nella zona San Ciro, una zona centrale della città. L'uomo ha ucciso la moglie a colpi d'arma da fuoco dopo un litigio che è stato sentito dai vicini. La vittima aveva poco più di 40 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia locale. L'uomo si è costituito. Quest'ultimo, secondo quanto si è appreso, lavorerebbe nel settore della vigilanza privata. Per questo avrebbe usato una pistola detenuta regolarmente. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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