Commercio a Finale, Berlangieri: “D’accordo sul sostegno al tessuto locale, ma con altro tipo di iniziative”

L’Amministrazione Comunale di Finale Ligure chiarisce che l’astensione posta sulla recente mozione inerente ai contributi per le attività commerciali del territorio presentata dal Consigliere Andrea Guzzi nella seduta di Consiglio Comunale del 23 aprile, non indica una divergenza di intenti ma la volontà di perseguire una strategia concreta e strutturale, come avviata fin dai primi mesi del proprio corso amministrativo, percorrendo strade differenti a quelle proposte dal testo dell’atto presentato durante l’assemblea.

«Come ribadito, il rilancio dei rioni non può limitarsi a interventi spot, ma deve integrarsi in un piano di rigenerazione urbana che restituisca decoro e attrattività ai centri storici – commenta il Sindaco con delega al Commercio, Angelo Berlangieri –. L’obiettivo è creare condizioni favorevoli agli investimenti a lungo termine, come dimostrato fin dai primi atti della Giunta, ossia l’accordo con Regione e Soprintendenza per elevare la qualità dell'offerta, applicando il Codice dei Beni Culturali del 2004, e l’azzeramento dei tributi per le nuove attività avviate da giovani imprenditori». Specifica quindi il primo cittadino: «Sul piano tecnico, la proposta della minoranza presentava anzitutto criticità normative. L’utilizzo dell’avanzo di bilancio è infatti vincolato per legge a investimenti in conto capitale e non può finanziare bandi per spese correnti; inoltre, l’erogazione di incentivi diretti rischierebbe di violare le rigide normative europee sulla tutela della concorrenza. In assenza dei vecchi Piani Commerciali, l’Amministrazione sta agendo con determinazione attraverso la tutela del patrimonio culturale, la semplificazione burocratica e aspetti legati alla fiscalità di propria competenza come le specifiche agevolazioni IMU e altre imposte comunali per incidere direttamente sui costi di gestione delle imprese, strumenti reali per governare lo sviluppo del tessuto cittadino senza incorrere in rilievi di legittimità da parte degli organi di controllo».

«La Giunta conferma la propria la sensibilità sul tema e apertura al confronto, purché questo sia basato su misure sostenibili e tecnicamente attuabili e non velleitarie. Questa linea d’azione intende offrire risposte concrete e durature a diretto vantaggio dei commercianti, ma nel pieno rispetto del quadro normativo e fiscale comunale e sovraccomunale» conclude il Sindaco Berlangieri.

