Napoli-Cremonese 4-0, Conte torna a vincere e vola a +3 sul Milan

(Adnkronos) -

Vince il Napoli. Oggi, venerdì 13 aprile, gli azzurri hanno battuto la Cremonese nell'anticipo della 34esima giornata di Serie A, imponendosi per 4-0 al Maradona. A decidere il match la rete di McTominay al 3', all'autogol di Terracciano al 45', e i gol di De Bruyne al 48' e di Alisson Santos al 52'. Nel finale rigore sbagliato da McTominay, che si fa ipnotizzare da Audero all'83'.

Con questa vittoria la squadra di Conte sale a 69 punti, portandosi a +3 dal Milan terzo e a -9 dall'Inter, rimandando così la festa scudetto nerazzurro. Rimane invece a quota 28, terzultima a pari merito con il Lecce, la Cremonese di Giampaolo.

Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli sfiderà il Como in trasferta mentre la Cremonese ospiterà la Lazio.