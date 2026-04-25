Cairo, smontaggio di una pala eolica: chiusa per alcune ore la Sp 36 "Bragno–Ferrania"

Sospensione temporanea del traffico veicolare sulla Sp 36 “Bragno–Ferrania” nel territorio di Cairo Montenotte. La misura è stata disposta dalla Provincia di Savona per consentire in sicurezza le operazioni di smontaggio di una pala eolica dell’impianto “Surite del Cuculo”.

La chiusura interesserà il tratto compreso tra il chilometro 6+500 e il chilometro 7+030 e sarà in vigore nella giornata di lunedì 27 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Si tratta di un intervento tecnico programmato che richiede la temporanea interruzione della circolazione per permettere le operazioni di smontaggio e movimentazione dei componenti dell’impianto.

Per limitare i disagi alla viabilità locale, sarà comunque garantito il transito in entrambi i sensi di marcia sulla Sp 12 “Savona–Altare”. In particolare, all’altezza dell’intersezione con la Sp 36 verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, così da assicurare i collegamenti da e per la frazione di Montenotte Superiore.