Carcare si veste con il tricolore per il 25 Aprile (FOTO)

Nel silenzio della sera, quando il paese rallenta e le strade si svuotano, Carcare si è vestita dei colori della bandiera per celebrare l’81° anniversario della Festa della Liberazione.

Un gioco di luci ha attraversato il centro cittadino, trasformando la notte in un omaggio collettivo alla memoria, alla libertà e all’unità nazionale.

Protagonista della scena è stata la facciata del Municipio, illuminata dal tricolore. Le luci ne hanno ridisegnato i contorni come una presenza viva, quasi a sottolineare il ruolo delle istituzioni nella conservazione della memoria storica. Un segno semplice ma potente, capace di richiamare cittadini e passanti a un momento di riflessione condivisa.

Poco distante, anche il ponte vecchio si è acceso degli stessi colori. Le sue arcate, attraversate dal tricolore, hanno assunto un valore simbolico, come se unissero non solo le due sponde del fiume, ma anche passato e presente. Un passaggio illuminato che diventa metafora di continuità e identità collettiva, nel segno della Liberazione.