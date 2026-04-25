Giornata Mondiale contro la Malaria 2026, non abbassiamo la guardia

In Italia il 25 aprile vuol dire Festa della Liberazione, in cui si commemora la liberazione del Paese dal nazifascismo. Se per noi questa data ha una connotazione storica ben precisa, nel resto del mondo è conosciuta anche per essere la Giornata mondiale contro la malaria (World Malaria Day). Un momento per riflettere su dati concreti, per analizzare i progressi nella lotta a questa malattia, ma anche per far comprendere quanto siano ancora necessari molti passi avanti.

Nonostante gli sforzi globali, questa malattia continua a mietere molte vittime. Secondo i dati più recenti, si stimano circa 600mila decessi nel mondo. Donne incinte, neonati e bambini, rifugiati e sfollati sono solo alcune delle categorie impattate quotidianamente da questa epidemia. A essere colpite sono soprattutto le popolazioni rurali che vivono in condizioni di maggior povertà.

Cause della malaria

Il contagio, di fatto, avviene tramite puntura della zanzara che trasmette i parassiti (esistono vari tipi di plasmodium falciparium) che arriva direttamente al fegato. I primi sintomi sono: mal di testa, febbre, nausea. In assenza di giuste cure, la malaria può causare grave anemia, problemi respiratori e cerebrali, disfunzioni epatiche, shock, coma, convulsioni.

Cosa fare per combatterla

PREVENZIONE: utilizzo di zanzariere trattate con insetticidi, che sono uno degli strumenti più efficaci per proteggersi dalle punture di zanzara.

CONTROLLO DEGLI INSETTI: programmi di lotta alle zanzare, come la rimozione di acque stagnanti dove le zanzare si riproducono.

DIAGNOSI PRECOCE E TRATTAMENTO: accesso rapido a test diagnostici e farmaci antimalarici efficaci.

RICERCA E SVILUPPO: investimenti in nuovi vaccini e terapie più efficaci.

Come prevenirla

Usa sempre le zanzariere trattate quando dormi, soprattutto nelle zone a rischio.

Indossa abiti che coprano braccia e gambe, specialmente al tramonto e all’alba, quando le zanzare sono più attive.

Evita di accumulare acqua stagnante nel tuo giardino o intorno alla casa.

Se viaggi in aree endemiche, consulta il medico per eventuali profilassi antimalariche.

La lotta contro la malaria richiede impegno globale e azioni concrete a livello locale. La Giornata Mondiale contro la Malaria ci ricorda quanto sia importante continuare a lavorare insieme per eliminare questa malattia e salvare vite umane. Con la prevenzione, l’educazione e la ricerca, si possono fare grandi passi avanti verso un mondo libero dalla malaria!