Lega: Giancarlo Canepa nominato commissario a Spotorno

Avvicendamento ai vertici della sezione locale della Lega: Giancarlo Canepa, attuale sindaco di Borghetto Santo Spirito, è stato nominato commissario della sezione di Spotorno. La decisione segue le dimissioni dell’ex segretario cittadino, Francesco Pendola.

"La scelta di Canepa, figura di spicco del partito nel savonese, non è casuale – come sottolinea Dario Ghezzi, commissario provinciale e vicesegretario regionale della Lega – La località di Spotorno è da tempo uno dei punti di maggiore attenzione su cui si è concentrato il dibattito sulle concessioni balneari. Il lavoro svolto da Canepa a tutela della categoria dei balneari dimostra quanto la Lega sia da anni schierata a difesa del lavoro di migliaia di famiglie di piccole imprese, perlopiù a conduzione familiare, che danno vita, animano e garantiscono lavoro, bellezza e sicurezza sulle spiagge italiane".

"Ringrazio il commissario provinciale Dario Ghezzi per la fiducia accordata. Cercherò, insieme agli iscritti della sezione, di dare il mio contributo in vista dell’importante appuntamento elettorale del 2027", conclude Giancarlo Canepa.