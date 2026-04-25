La Croce Verde Albisola addestra il personale dell’RP comunale alla rianimazione cardiopolmonare

Si è conclusa nei giorni scorsi la formazione di tutto il personale, sanitario, ausiliario e amministrativo, della Residenza Protetta comunale SS. Nicolò e Giuseppe di Albisola Superiore alla rianimazione cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore semiautomatico. L’iniziativa rientra in un progetto promosso dall’assessore al Sociale e alle Associazioni e Volontariato, Calogero Massimo Sprio, in collaborazione con la Pubblica Assistenza Croce Verde Albisola, che ha messo a disposizione formatori accreditati all’Italian Resuscitation Council.

Per raggiungere l’obiettivo di avere la totalità degli operatori in grado di intervenire in caso di arresto cardiaco o ostruzione delle vie aeree superiori, sono stati organizzati due corsi, svolti presso la sala dell’Auditorium comunale.

"Grazie alla collaborazione con Croce Verde Albisola, che ringrazio, da due anni stiamo lavorando per aumentare il numero di persone formate alla rianimazione cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore; nella nostra città la disponibilità di queste attrezzature è in crescita, ma è fondamentale affiancare a questo processo anche quello della formazione", afferma l’assessore Sprio.

"Oltre ai numerosi corsi organizzati da Croce Verde Albisola per i propri militi e per la cittadinanza – aggiunge – negli ultimi due anni abbiamo lavorato a stretto contatto, raggiungendo il cento per cento del personale formato all’interno della Polizia Locale e ora anche della Residenza Protetta comunale. Per la Polizia Locale è stato acquisito un defibrillatore, installato sulla nuova autovettura, mentre per la struttura sarà presto disponibile un apparecchio grazie a una donazione".

"Il progetto di rendere Albisola una città cardio-protetta – conclude Sprio – prevede la diffusione capillare sia degli strumenti sia delle competenze necessarie al loro utilizzo e si inserisce in un percorso di miglioramento continuo dei servizi della Residenza Protetta comunale SS. Nicolò e Giuseppe, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più completo ai bisogni degli anziani, anche in termini di sicurezza".