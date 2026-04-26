Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: "Studia", "No ai fanatici"

(Adnkronos) -

Scontro social (in amicizia) tra Mario Tozzi e Roberto Burioni. La caccia diventa l'argomento per un confronto vivace tra il geologo e divulgatore scientifico da una parte e il virologo dall'altra. Il dibattito si accende quando Tozzi, volto di Rai3, commenta la notizia della morte di un cacciatore, travolto da 5 elefanti. "Purtroppo la caccia è questa m**** qui. Spiace sempre per una morte, ma i cacciatori non dicono sempre che è uno sport? Questo qui ha perso", scrive il geologo su X. Tra le numerose risposte, ecco quella di Burioni: "Scusa ma a ragionare così allora anche l'alpinismo sarebbe una m perché ogni tanto qualcuno ci lascia la pelle. Premesso che della caccia NON ME NE FREGA NIENTE, a me pare un atteggiamento più ideologico che science-based. Nulla di male, per carità, basta dirlo", scrive il virologo, da anni punto di riferimento del programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio.

"A Robè, ma leggiti almeno Bekoff, De Waal e Safina, e magari pure Lorenz. Individui. Gli animali sono individui, ciascuno diverso dagli altri, ciascuno prodotto di cultura di specie. Proprio come noi. Te lo dico io: studia! Sempre con simpatia, eh", ribatte Tozzi. Finita qui? No, c'è spazio per la controreplica di Burioni. "A Mariè i fanatici che mescolano scienza e ideologia già ci hanno rovinato nel 1987 con il nucleare, da quella volta mi stanno antipatici anche se parlano di caccia. Sempre con simpatia, eh. PS: gli animali saranno individui, ma me li mangio con gusto e senza rimorso". Alla prossima puntata.