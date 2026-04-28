Savona, torna il tradizionale corteo del 1° Maggio: ristabilito il percorso storico dei mezzi portuali

Sarà nuovamente celebrato nella sua forma tradizionale il corteo del 1° Maggio a Savona. A darne notizia è il Consiglio dei Delegati della CULP, che annuncia il ripristino dello storico percorso dei mezzi meccanici del porto, elemento simbolico della manifestazione dei lavoratori savonesi.

Lo scorso anno erano emerse criticità legate alla partecipazione dei mezzi portuali, con il rischio di modificare in modo sostanziale le caratteristiche storiche del corteo. Una prospettiva che, secondo i delegati, "avrebbe comportato la sconfitta dei valori della città, privando i lavoratori savonesi di una parte importante della propria identità storica".

Dopo una serie di interlocuzioni con il Comune e con le istituzioni competenti, è stato avviato un confronto che si è concluso positivamente. "Attraverso la collaborazione riscontrata e il particolare interessamento delle autorità locali — dal sindaco al questore, fino alla Motorizzazione civile e alla rappresentanza della CULP — è stata individuata una soluzione condivisa", spiegano dal Consiglio dei Delegati della CULP.

La decisione consente, dopo un anno di transizione, il ritorno al percorso originario del corteo con la presenza dei mezzi meccanici del porto.

Dal Consiglio dei Delegati sottolineano infine come, alla luce delle vertenze ancora aperte nel settore portuale, "emerga oggi più che mai la necessità di continuare a difendere la storicità del lavoro e le sue tradizioni in un contesto che è rapidamente mutato".