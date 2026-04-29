Smontaggio pala eolica, un inconveniente tecnico ferma i lavori: Sp 36 "Bragno–Ferrania" di nuovo chiusa al traffico

La circolazione lungo la Sp 36 “Bragno–Ferrania” sarà sospesa temporaneamente nella mattinata di venerdì 30 aprile, nel tratto compreso tra il km 6+500 e il km 7+030, nel territorio del Comune di Cairo Montenotte.

Il provvedimento è stato disposto dalla Provincia di Savona per consentire le operazioni di smontaggio di una pala eolica dell’impianto “Surite del Cuculo”.

L’intervento si rende necessario a seguito di un inconveniente tecnico verificatosi durante i precedenti lavori sull’impianto, che ha comportato la sospensione delle attività. Le operazioni riprenderanno per consentire le necessarie verifiche tecniche del caso e garantire il rispetto degli standard di sicurezza e qualità previsti.

Lo stop alla circolazione sarà in vigore dalle 8.30 alle 13.30. Durante la fascia oraria interessata dai lavori, la Provincia ha comunque previsto misure per limitare i disagi alla viabilità locale: sarà infatti garantito il transito in entrambi i sensi di marcia sulla Sp 12 “Savona–Altare”, con particolare attenzione ai flussi da e per Montenotte Superiore. In questo tratto sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, in corrispondenza dell’intersezione con la Sp 36.