Case di Comunità, in servizio 4 nuovi medici ma 9 rinunciano. Pastorino (Lista Orlando): "Servizi costruiti su basi fragili"

La carenza di camici bianchi continua a rappresentare una criticità strutturale e profonda per la sanità ligure, riflettendo un'emergenza che sta colpendo l'intero territorio nazionale. La difficoltà nel reperire personale medico è emersa con particolare evidenza durante l'ultima procedura avviata da ATS Liguria per garantire l'operatività delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità dell'Area 2. Da una recente ricognizione dell'Asl2 per reperire medici per le Case di Comunità e gli ospedali di Comunità ligure, sono infatti stati 13 i professionisti dichiarati idonei per l'Area 2, tra i 37 che avevano presnetato la propra candidatura, ma ben 9 hanno presentato rinuncia.

Un tasso di rinuncia alto che ha lasciato l’azienda con soli quattro medici pronti a scendere in campo per coprire i turni nelle strutture territoriali di prossimità, come spiega Asl2 nella determina per "procedere al conferimento di ulteriori contratti di lavoro autonomo, al fine di coadiuvare la turnazione di professionisti operanti all’interno delle Case di Comunità di Area2, per garantire la piena funzionalità" La necessità di questi nuovi contratti nasce dal "ristretto numero di professionisti già incaricati" rispetto al fabbisogno reale.

“Questa delibera certifica, ancora una volta, un modello che non affronta il problema alla radice ma lo rincorre. Si procede con incarichi libero-professionali, temporanei e frammentati, invece di costruire un sistema stabile e strutturato per le Case e gli Ospedali di Comunità - dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della Lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa - I numeri parlano chiaro: a fronte di 13 candidati idonei, ben 9 hanno rinunciato e solo 4 hanno accettato l’incarico. È un segnale evidente che le condizioni proposte non sono attrattive e non garantiscono né continuità né qualità dell’assistenza".

"Si scelgono contratti di lavoro autonomo- prosegue Pastorino - senza vincolo di esclusività e con una forte discrezionalità organizzativa, che rischiano di tradursi in una presenza discontinua dei professionisti e in un servizio a singhiozzo. In più, gli incarichi possono essere ridotti o interrotti in qualsiasi momento in base alle esigenze aziendali".

"Si parla tanto di rafforzare la sanità territoriale e di spostare il baricentro dall’ospedale al territorio- conclude - ma poi si costruiscono servizi su basi fragili. Il rischio concreto è che le Case della Comunità restino scatole vuote o funzionino a intermittenza, mentre cittadini e operatori continuano a fare i conti con carenze strutturali. Questa riforma sanitaria voluta dal centrodestra rischia di rimanere solo sulla carta, scaricando ancora una volta sui territori e sulle lavoratrici e sui lavoratori il peso delle inefficienze del sistema”.