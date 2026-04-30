 / 

| 30 aprile 2026, 20:05

La Cina approva una legge per rafforzare il sistema di assistenza sociale

La Cina approva una legge per rafforzare il sistema di assistenza sociale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La massima assemblea legislativa cinese ha approvato oggi una legge sull'assistenza sociale, con l'obiettivo di rafforzare il sostegno ai bisogni essenziali e garantire una rete di protezione più solida per le fasce vulnerabili.La legge è stata approvata in terza lettura durante una sessione legislativa del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, svoltasi da lunedì ad oggi.La legge entrerà in vigore il primo luglio 2026.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium