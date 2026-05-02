Iran, riapertura di Hormuz e stop guerra: cosa prevede la proposta che non soddisfa Trump

(Adnkronos) - Dalla riapertura delle rotte marittime verso lo Stretto di Hormuz alla fine del blocco navale dei porti iraniani, dalle garanzie sulla fine della guerra al rinvio dei colloqui sul nucleare a un secondo momento. Sono questi alcuni dei punti contenuti nella proposta elaborata dall'Iran e inviata agli Stati Uniti tramite la mediazione del Pakistan, proposta che però "non soddisfa" il presidente americano Donald Trump. Lo ha spiegato un alto funzionario iraniano alla Reuters, come riporta Sky News e il sito di Haaretz.

Al primo punto, la proposta di accordo prevede che la guerra si concluda con la garanzia che Israele e Stati Uniti non attaccheranno più l'Iran. In cambio, l'Iran riaprirà lo Stretto di Hormuz alla navigazione. Agli Stati Uniti viene quindi chiesta la revoca del blocco navale dei porti iraniani. Solo in un secondo momento si terranno colloqui sul programma nucleare iraniano, che avverranno in cambio della revoca delle sanzioni da parte degli Stati Uniti. Tra le richieste anche quella che Washington riconosca il diritto dell'Iran ad arricchire l'uranio per scopi pacifici, anche se l'Iran accetta di sospendere tale attività.

"In questo quadro, i negoziati sulla questione nucleare, più complessa, sono stati spostati alla fase finale per creare un'atmosfera più favorevole", ha dichiarato il funzionario iraniano. Washington ha però ripetutamente affermato che non porrà fine alla guerra senza un accordo che impedisca all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare.