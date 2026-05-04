Albenga, continue interruzioni di corrente elettrica a Campochiesa: "Non più un caso isolato"

Riceviamo e pubblichiamo :

Buongiorno,

Vorrei segnalare l’ennesima, ciclica interruzione di corrente elettrica, avvenuta sabato 2 maggio intorno alle 6:00 nella frazione di Campochiesa (Albenga).

Dal momento che questo non è piu un caso isolato, bensì un evento che accade sempre più spesso e più di una volta nell’arco di una settimana, anche con ripetute interruzioni, abbiamo deciso di unirci attraverso un gruppo whatsapp e predisponendo un registro che sarà compilato con Data-ora interruzione, Data- ora riallaccio, zona e contestualmente, segnalando, in massa, il problema all’803500.

Invieremo, inoltre, una Pec all’amministrazione Comunale, all’Enel e, se sarà il caso, anche alla Prefettura.