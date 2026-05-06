Amministrative Savona 2027, il centrodestra cerca il suo candidato e spunta il nome del primario Gastaldo

Rimbalza a Savona, ma arriverebbe da Genova, il nome di Alessandro Gastaldo come uno dei nomi che il centrodestra vorrebbe proporre come candidato sindaco di Savona.

A indicare il primario della Radiologia dell'Asl2 e coordinatore del Dipartimento interregionale aziendale di diagnostica sarebbero stati ambienti leghisti (si parlerebbe dell’assessore Paolo Ripamonti), ma ci sarebbe anche l’apprezzamento di figure politiche di centrodestra legate al mondo della sanità ligure. "E' una cosa che sento per la prima volta – dice Gastaldo – e nessuno mi ha contattato. Sinceramente non ci ho mai pensato".

Di certo c’è che il centrodestra punterebbe a un “civico” e fino ad ora sarebbe stato più orientato su una “quota rosa”. Il nome di Gastaldo, molto apprezzato sia come clinico sia per il lavoro svolto anche a capo della radiologia di Asl2 e del Dipartimento regionale, ma anche molto conosciuto in città, si aggiungerebbe così ai nomi di Claudia Morich, neoassessore al Bilancio in Regione, Caterina Sambin (che avrebbe gentilmente declinato l’offerta) e Cristina Rossello.

Si parlava anche dell’ex sindaca Ilaria Caprioglio. Tutte figure femminili, ma non è passato inosservato neppure l’endorsement che, qualche settimana fa, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza aveva fatto a Piero Santi, attualmente consigliere comunale di opposizione ed ex assessore ai Lavori pubblici nelal giunta Caprioglio.

C'è, però, anche il consigliere di Palazzo Sisto Fabio Orsi, capogruppo in Comune di Pensierolibero.zero, che sarebbe pronto a un ticket con Santi. A differenza di Santi - che in passato aveva comunque rivelato un'insofferenza nei confronti dei partiti "minacciando" una sua candidatura come indipendente - Orsi è uscito dalle logiche dei partiti e punterebbe su un progetto civico, ma non sarebbe esclusa un’apertura successiva ai partiti di centrodestra, che darebbero un impulso determinante per conquistare i voti di quell’area politica.