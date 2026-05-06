Diluvio di 48 ore su tre regioni e caldo fino a 34 gradi, ecco la perturbazione che spacca l'Italia

(Adnkronos) - Italia spaccata in due tra nubifragi e caldo estivo in un quadro meteo diviso a metà. Un'ondata di maltempo di origine atlantica sta investendo lo Stivale portando con sé un brusco cambiamento del tempo e una netta divisione climatica tra Nord e Sud. Come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la perturbazione, in arrivo dal sud della Francia e dal Mediterraneo occidentale, è accompagnata da forti venti meridionali che trascinano con sé grandi quantità di aria calda e molto umida. Il risultato sarà un autentico “duello meteorologico”: un Paese spaccato in due, con pioggia torrenziale e rischio idrogeologico al Nord e temperature quasi estive al Sud.

Al Centro-Nord, ombrelli e giacche impermeabili saranno indispensabili: l’aria umida in risalita si scontrerà con l’arco appenninico, innescando precipitazioni intense e persistenti per almeno 48 ore. Le aree più colpite saranno Liguria di Levante, Alta Toscana, Lombardia settentrionale e Friuli, dove potrebbero cadere oltre 150 mm di pioggia, una quantità superiore a quella media di tutto il mese di maggio concentrata in appena due giorni.

Al contrario, al Sud e lungo l’Adriatico dominerà il sole, spinto dai venti caldi provenienti dall’Africa. Questa “fiammata africana” farà impennare le temperature, che entro il weekend raggiungeranno picchi notevoli: Palermo potrebbe toccare i 34°C proprio domenica 10 maggio, in coincidenza con la Festa della Mamma.

Le prime proiezioni per il fine settimana indicano il possibile ritorno della pioggia sulle stesse zone già provate dal maltempo, tra Liguria, Nord-Est e Alta Toscana, ma saranno necessari ulteriori aggiornamenti per confermare la tendenza. Una cosa però è certa: nei prossimi giorni l’Italia vivrà un vero scontro tra diluvio e calura, simbolo perfetto di una primavera sempre più estrema.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 6. Al Nord: tempo instabile con piogge e temporali alternati a schiarite. Al Centro: instabile con rovesci sparsi. Al Sud: nuvoloso, ma mite.

Giovedì 7. Al Nord: instabile tra rovesci e schiarite. Al Centro: nubi e schiarite, poche piogge. Al Sud: tra nubi e spazi di sole. Più caldo.

Tendenza: leggero miglioramento venerdì. Domenica spesso soleggiata.