Adunata Alpini, oggi la sfilata a Genova: i dettagli per la giornata delle Penne Nere

È il giorno più atteso dell’Adunata nazionale degli Alpini. Dopo due giornate di cerimonie, concerti, cori, fanfare e migliaia di penne nere arrivate da tutta Italia, Genova si prepara oggi, domenica 10 maggio, alla grande sfilata conclusiva della 97esima edizione nazionale.

Il corteo partirà alle 9 da piazza Corvetto e attraverserà il centro cittadino passando da via Roma, piazza De Ferrari e via XX Settembre, fino alla conclusione in piazza della Vittoria. Sarà il momento simbolico dell’intera manifestazione, con il passaggio della stecca alla Sezione di Brescia e l’ammainabandiera davanti alla tribuna autorità in via Diaz.

Secondo il programma ufficiale, la giornata inizierà già alle 8 con l’ammassamento delle sezioni alpine. Alle 8.45 sono previsti gli onori alla massima autorità, mentre alle 9 prenderà il via la sfilata. Attesi decine di migliaia di alpini, appartenenti alle sezioni italiane, a quelle estere e ai gruppi autonomi distribuiti nei cinque continenti, accompagnati da fanfare, cori e gruppi storici.

Centro chiuso e aree pedonali: cosa cambia oggi

La giornata conclusiva è anche quella con le limitazioni più importanti alla viabilità. L’Area Pedonale Alpina 2, attiva da sabato alle 17 e fino alle 23 di oggi, coinvolge un’ampia parte del centro cittadino in occasione della sfilata. Sono interessate, tra le altre, via Garibaldi, via Cairoli, via Roma, piazza Caricamento, piazza della Meridiana, corso Buenos Aires in parte, piazza Verdi e Borgo Pila.

Dalle 00 alle 23 di oggi, e comunque fino a cessate esigenze, è in vigore il divieto totale di circolazione veicolare, con eccezioni per mezzi di soccorso, forze dell’ordine, servizi essenziali, igiene urbana, assistenza sanitaria, trasporto pubblico locale sui percorsi concordati e veicoli autorizzati. Resta consentito il passaggio dei mezzi diretti all’ospedale Galliera per terapie salvavita.

Restano in vigore anche le limitazioni dell’Area Pedonale Alpina 1, già attiva nei giorni scorsi, con divieti di circolazione e sosta nelle zone centrali interessate dalla manifestazione. Per le attività commerciali interne alle aree è prevista una finestra logistica per il carico e scarico merci nella prima parte della mattinata, con uscita entro gli orari stabiliti dall’ordinanza.

Carignano, Foce e piazza della Vittoria: attenzione ai divieti di sosta

Particolare attenzione anche a Carignano, sede dell’ammassamento delle sezioni alpine. Nel quartiere è attivo il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli e per ogni tipologia di stallo, dalle 00 alle 23 di oggi e comunque fino a cessate esigenze.

Limitazioni importanti anche alla Foce e in piazza della Vittoria, dove il blocco del traffico è scattato già nella serata di sabato. La piazza sarà uno dei punti centrali della chiusura dell’Adunata e accoglierà la fase finale del corteo, con il tradizionale passaggio della stecca alla Sezione di Brescia.

Divieti e modifiche alla sosta riguardano anche la Bassa Val Bisagno, tra via Canevari, corso Montegrappa, piazza Raggi e via Invrea, oltre ad alcune aree del Ponente e di Sampierdarena riservate alla sosta dei bus con contrassegno “Adunata ANA 2026”.

Metro no-stop e corse potenziate

Per muoversi in città il consiglio è evitare l’auto e privilegiare il trasporto pubblico, tenendo conto però delle modifiche ai percorsi dei bus.

La metropolitana è stata potenziata per l’intera giornata. Dopo il servizio notturno tra sabato e domenica, con corse ogni 20 minuti tra l’1 e le 6, oggi la metro viaggia con frequenze rafforzate: tra le 13 e le 20 è prevista una corsa ogni 6 minuti circa grazie all’impiego di un treno aggiuntivo.

Le fermate più utili per raggiungere le aree dell’Adunata sono Brignole, De Ferrari e San Giorgio, anche se l’accesso alle zone centrali potrà essere regolato in base ai flussi di persone.

Bus deviati e Volabus limitato

Le linee bus urbane che attraversano il centro subiscono deviazioni, limitazioni e modifiche di percorso per tutta la giornata, in particolare nelle aree interessate dalla sfilata e dalle chiusure al traffico. Le linee extraurbane 702, 715, 725, 726, 727, 728, 774, 775 e 776 mantengono il capolinea provvisorio sulla piastra di Marassi, misura in vigore fino al termine delle esigenze operative.

Per quanto riguarda il Volabus, oggi il servizio è limitato alla tratta Aeroporto-Stazione Principe, con capolinea provvisorio in piazza Acquaverde. Sono temporaneamente sospesi il capolinea di Brignole e la fermata De Ferrari/Metro.

Resta valido fino alle 23.59 di oggi l’“Adunata ticket”, il biglietto speciale da 10 euro che consente di viaggiare sulla rete urbana e provinciale AMT. Sono esclusi Navebus, Volabus, Ferrovia Genova-Casella, linea 782 Portofino-Santa Margherita Ligure e tratta urbana genovese di Trenitalia.

Presidi medici e piano sanitario

Per la giornata conclusiva resta attivo anche il piano sanitario predisposto da Regione Liguria in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini. Nelle aree più frequentate sono previste postazioni mediche avanzate in piazza De Ferrari, piazza della Vittoria e piazza Caricamento, con presenza di medico, infermiere e operatore 118.

In piazza della Vittoria, proprio per la giornata della sfilata, è previsto anche un mezzo di soccorso avanzato con medico e infermiere. Ambulanze e squadre di soccorritori a piedi saranno distribuite nei principali punti di afflusso, dal centro al Porto Antico, da Brignole alla Foce, fino alle aree interessate dal corteo.

Gli ospedali cittadini restano organizzati per gestire i casi più gravi o specialistici. Per i codici bianchi e verdi e per le situazioni di bassa complessità clinica, l’indicazione è rivolgersi alle Case della Comunità, in modo da evitare il sovraccarico dei pronto soccorso.

Numero verde e consigli per la giornata

Per informazioni durante l’evento è attivo il numero verde della Protezione Civile del Comune di Genova, 800.177.797, oggi dalle 7 alle 22.

Con la grande sfilata di oggi si chiude una tre giorni che ha trasformato Genova nella capitale degli Alpini, tra memoria, partecipazione, volontariato, musica e senso di appartenenza. Dopo il passaggio in piazza della Vittoria e la consegna simbolica alla Sezione di Brescia, calerà il sipario sulla 97esima Adunata nazionale.