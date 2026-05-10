Il Coordinamento No Inceneritore: "Il sindaco di Pallare ostaggio di un modello che ha già inquinato"

“Il sindaco di Pallare, evidentemente, anziché appoggiare una visione unitaria e finalmente diversa della Val Bormida, preferisce essere ostaggio di una realtà che lui stesso ammette “avere inquinato molto”.

Ad affermarlo è il Coordinamento No Inceneritore in Valle Bormida Ligure e Piemontese, che aggiunge: “E di fronte a questa consapevolezza, non ci risulta abbia dato un contributo reale per cambiare questa situazione. Non lo abbiamo mai visto pronunciarsi a proposito delle ceneri disperse, delle fumate nere, dei miasmi provocati dalle fabbriche valbormidesi (per esempio quelle del biodigestore): mai un esposto, mai interrogazioni, mai iniziative promosse con altri sindaci sul tema dell’inquinamento in Val Bormida”.

“Come cittadini della Valle, sapere che gli organi competenti a tutelare la salute dei cittadini abbiano come sola arma, per risolvere un problema ambientale, quella di cedere a un altro scempio sperando che inquini meno, ci lascia interdetti. Questa è la visione lungimirante dei nostri amministratori, che dovrebbero in primis tutelare la nostra salute? Sono questi gli interventi effettivi e concreti che noi valligiani possiamo pretendere? Zero prospettive. Solo camion, fumi e ceneri fuori controllo. E se gli altri sindaci protestano, perché ribellarsi a una politica regionale che di questo territorio vede solo il luogo dove buttare gli scarti che nessuno vuole?”.

“A fronte di una vallata, quella valbormidese, che ha tristemente pagato lo scempio ambientale di questi anni, sperare che una realtà industriale come un inceneritore — che brucerà 1.000 tonnellate di rifiuti al giorno e intaserà un traffico veicolare già critico — a fronte di un’occupazione risibile (una trentina di posti di lavoro), sia l’unico mezzo per risolvere una gestione ambientale carente a tutti i livelli, significa essere ciechi di fronte alla vera realtà, che continua a speculare sulla salute e, ancora peggio, sul futuro dei suoi cittadini”.

“Credere che diventare il polo di concentrazione di tutti i rifiuti della Regione Liguria corrisponda a una progettualità auspicabile, senza neppure rendersi conto delle mostruose ripercussioni in termini ambientali, sanitari, strutturali e d’immagine sul territorio, è una visione anacronistica, proprio come il progetto di incenerimento che, non a caso, non vuole più nessuno, nemmeno il luogo principale di produzione di questi rifiuti. Prendiamo atto di ciò con molto rammarico e continueremo, con maggiore forza e determinazione, a difendere questa Valle, anche da chi avrebbe dovuto essere dalla nostra parte, a tutela del futuro dei suoi cittadini”, conclude il Coordinamento No Inceneritore.