Svitolina vince gli Internazionali femminili, in finale battuta Gauff

ROMA (ITALPRESS) - Elina Svitolina campionessa degli Internazionali d'Italia 2026. La tennista ucraina - settima forza del seeding - piega al terzo set la statunitense - finalista della passata edizione - Coco Gauff e vince il secondo titolo stagionale, dopo il successo a inizio anno nel Wta 250 di Auckland. 6-4 6-7(3) 6-2, in due ore e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore di Svitolina, che con il titolo al Foro Italico mette la ciliegina sulla torta in una settimana dove ha battuto la numero 2 del mondo Rybakina e la numero 3 Wta Swiatek.- foto Ipa Agency - (ITALPRESS).