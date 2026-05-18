Aurelia Bis, riparte il cantiere, operai al lavoro nel taglio dell'erba (FOTO)

Due operai al lavoro, iniziando dallo sfalcio dell'erba e tanto attesa per un fine lavori atteso da anni e anni.

Riparte, non a spron battuto ma partendo dalle prime sistemazioni iniziali nell'area di Grana ad Albisola Superiore il cantiere dell'Aurelia Bis come annunciato nel vertice di due settimane fa.

Nell'incontro a Genova avevano partecipato Anas, l'impresa affidataria, la Regione Liguria, il Ministero dei Trasporti e i primi cittadini Marco Russo, Maurizio Garbarini e Gianluca Nasuti con al centro proprio l'infrastruttura diventata una telenovela infinita.

Lo scorso 5 maggio sono stati consegnati i lavori alla società Infratech, subentrata alla ditta Italiana Costruzioni Infrastrutture (ICI) dopo la rescissione del contratto.

Le lavorazioni ripartiranno quindi con una stima complessiva della somma per definire l'opera che si attesta sui 62 milioni, che potrebbe anche aumentare visto che dopo un periodo di stop del cantiere potrebbero sopraggiungere nuove spese di sistemazione dell'85% già completato.

L'impresa ha inoltre consegnato il cronoprogramma che prevede un fine lavori stimato sui 900 giorni, quasi 3 anni.

Le organizzazioni sindacali hanno inoltre richiesto che vengano riassunti i 6 lavoratori (5 operai e un impiegato) licenziati da Ici.

"Se vogliamo puntare sul rilancio delle infrastrutture in Liguria il completamento dell’Aurelia Bis di Savona rappresenta una necessità ma oggi la priorità era quella di dare finalmente una certezza ai sei lavoratori, cinque operai e un impiegato amministrativo, che sono senza occupazione dopo il cambio di appalto con l’ingresso del Consorzio Infratech” aveva spiegato Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria.

Secondo quanto era emerso dal tavolo, Anas e Regione avrebbero garantito l’attivazione della clausola di salvaguardia occupazionale, con il reintegro in tempi brevi dei lavoratori esclusi dal nuovo assetto del cantiere.

“Abbiamo ricevuto dai nostri interlocutori garanzie precise e chiare sull’attivazione della salvaguardia occupazionale- aveva sottolineato Tafaria -che prevede l’assunzione in tempi brevissimi di questi lavoratori che da anni stanno seguendo il cantiere e purtroppo in diverse occasioni hanno pagato un prezzo pesante per le continue sofferenze dell’azienda che stava eseguendo l’opera: finalmente possiamo voltare pagina e la giornata di oggi è stata molto positiva”.

Anche Cgil Savona e Fillea Cgil Savona e Liguria avevano accolto positivamente la ripartenza del cantiere, sottolineando però la necessità di aprire immediatamente un confronto con il nuovo soggetto esecutore.“Abbiamo chiesto un incontro urgente con il Consorzio Infratech sia per conoscere il cronoprogramma sia per definire le tutele per gli edili occupati- avevano spiegato - dobbiamo avere informazioni precise sul numero dei lavoratori coinvolti, l’applicazione puntuale delle misure su salute e sicurezza e l’organizzazione dei turni e degli orari di lavoro, l’applicazione del contratto nazionale di lavoro e il reintegro immediato della manodopera presente nel cantiere”.

I sindacati pongono inoltre l’attenzione sul tema della manodopera locale, chiedendo che venga valorizzata l’esperienza degli edili savonesi espulsi dal settore negli ultimi anni.“Sull’occupazione una attenzione particolare è stata chiesta per la manodopera locale espulsa dal settore per la quale si chiede la ricollocazione”, continuanl ancora lato Cgil.

Anche da Cisl Tafaria Aveva rilanciato sullo stesso punto: “Auspichiamo anche da parte del Consorzio Infratech un’attenzione verso gli edili di Savona e della Liguria che ad oggi sono senza lavoro ma con competenze qualificate per poter essere integrate all’interno del cantiere”.

Per il territorio savonese, dunque, la ripartenza dell’Aurelia Bis non rappresenta soltanto il tentativo di chiudere una delle opere pubbliche più travagliate degli ultimi anni, ma anche un banco di prova sul fronte dell’occupazione e della tenuta del comparto edilizio locale.