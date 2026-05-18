Tragedia alle Maldive, la Farnesina conferma: individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi

La Farnesina ha confermato ufficialmente l'individuazione dei corpi dei quattro sub italiani che risultavano ancora dispersi dopo l'immersione fatale di giovedì scorso nella grotta di Alimathà.Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Oddenino sono stati localizzati dalle squadre di soccorso, ponendo fine a giorni di straziante attesa. Il corpo della quinta vittima, Gianluca Benedetti, era stato invece recuperato il giorno stesso dell'incidente.

Secondo quanto riferito dalle autorità maldiviane, le salme sono state individuate nel terzo segmento del sito "Cave Dive", nell'atollo di Vaavu, a seguito di un'ispezione condotta dai soccorritori. Alle operazioni di ricerca, riprese all'alba di questa mattina, ha partecipato un team internazionale composto dalla Guardia Costiera e dalla Polizia locale, affiancate da tre sommozzatori finlandesi della società Dan Europe.

Le condizioni ambientali nel sito del ritrovamento restano estremamente difficili. Mohamed Hussain Shareef, portavoce capo dell'ufficio del presidente, ha spiegato che per l'individuazione è stato necessario l'impiego di un Rov (veicolo sottomarino a controllo remoto), poiché "non è possibile immergersi in profondità a causa delle correnti".

"Oggi - ha dichiarato Shareef, citato dal sito maldiviano 'Edition' - non ci saranno immersioni profonde. Il sito sarà ispezionato, con procedure di familiarizzazione che si svolgeranno sul posto con la squadra straniera". Il portavoce ha inoltre precisato che la missione di salvataggio e la squadra di sommozzatori della polizia sono attualmente impegnate nel coordinamento delle prossime fasi.

Le ricerche erano state temporaneamente sospese nei giorni scorsi a causa di un ulteriore dramma: la morte del sergente maggiore Mohamed Mahudhy. Uno dei sommozzatori più esperti della Guardia Costiera locale è infatti deceduto per una grave forma di malattia da decompressione mentre era impegnato nel tentativo di localizzare i connazionali dispersi.

Con il ritrovamento dei quattro corpi si chiude la fase di ricerca, mentre restano ancora da chiarire con esattezza le cause che hanno portato al decesso dei cinque sub durante l'immersione nella grotta.