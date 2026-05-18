Capire la finanza tra teoria e realtà: ad Alassio un incontro per orientarsi nell’economia contemporanea

Nell’ambito della rassegna “Alassio di Venerdì”, promossa dal Comune di Alassio, venerdì 22 maggio alle ore 17, presso laBiblioteca Civica “R. Deaglio”, si terrà l’incontro “Capire il mondo della finanza”, a cura di Marco Parlangeli, oggi giornalista e analista economico-finanziario con una lunga esperienza in ambito finanziario e in particolare nella gestione delle banche e dei loro effetti sul sistema Paese, già direttore generale della Fondazione Montepaschi negli anni particolarmente caldi per la banca senese. L'iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona.

Dopo l’incontro dello scorso gennaio presso la Biblioteca Civica “R. Deaglio”, nel corso del quale Marco Parlangeli ha presentato il suo volume “I dieci anni che sconvolsero il Monte e gran parte del sistema bancario italiano” (Ed. La Vela, 2025), Parlangeli torna ad Alassio per un nuovo appuntamento dedicato all’analisi e alla comprensione dei principali meccanismi dell’economia e della finanza.

L’incontro è pensato come un momento di divulgazione e approfondimento aperto al pubblico - anche in vista dell’entrata in vigore dell'euro digitale - con l’obiettivo di offrire strumenti utili per comprendere in modo più consapevole il funzionamento dell’economia contemporanea.

Il percorso proposto si sviluppa a partire da una riflessione introduttiva sull’economia e sulle sue funzioni fondamentali, con particolare attenzione ai bisogni, alla produzione e ai fattori produttivi, ai costi e alla produttività, fino al ruolo dell’impresa e alle dinamiche del consumo e della propensione al consumo. L’approfondimento prosegue con il tema degli investimenti e dei processi legati alla redditività, per poi affrontare il concetto di reddito nelle sue diverse dimensioni, incluso il rapporto tra reddito e felicità, il ciclo economico e la crescita. Ampio spazio sarà dedicato anche alla domanda e all’offerta aggregata, ai prezzi e all’inflazione, nonché al ruolo del risparmio e dei tassi di interesse, con un focus sul rapporto tra risparmio e investimento. Infine, l’incontro si soffermerà sulle figure professionali che operano nel sistema economico-finanziario e nei servizi di consulenza.

Ingresso libero. Per i dottori commercialisti l'evento è accreditato per n. 3 crediti professionali: le adesioni si ricevono tramite la piattaforma Armonia tramite www.odcecsavona.com.