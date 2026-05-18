Ceriale, "Parole in movimento" tra leggende e superstizioni: il viaggio nella Riviera di Ponente con il professor Delfino

Giovedì 21 maggio, alle ore 17, presso la Sala Polivalente della biblioteca civica in via Primo Maggio 22 a Ceriale, si terrà un nuovo incontro di “Parole in movimento” con il professor Simone Delfino, dal titolo: “U l’è Barabin cu rubatta so mugè” (È il Diavolo che fa rotolare sua moglie).

Nel corso dell’incontro verranno presentate storie, tradizioni e leggende locali dell’antica Riviera di Ponente.

La conferenza, che nel volume di imminente pubblicazione l’autore definisce “piccola storia semiseria”, proporrà un viaggio tra diavoli, fate, folletti e gnomi; streghe, fantasmi, fattucchiere e fattucchieri; rituali e preghiere; formule magiche, maledizioni, scongiuri e incantesimi; erbe, piante, guaritori e rimedi popolari. Un percorso attraverso racconti, credenze, tradizioni e leggende dell’antica Liguria di Ponente.

Con la guida di un vecchio cerialese, il pubblico sarà accompagnato in un itinerario tra superstizioni e pregiudizi, segni di buon e cattivo augurio da leggere nella realtà quotidiana, riscoprendo antiche leggende del mare, proverbi e filastrocche un tempo noti e tramandati dai bambini.

Il viaggio proseguirà inoltre tra erbe e metodi di preparazione di antichi medicamenti, soffermandosi su riti di propiziazione, tradizioni legate all’amore, al matrimonio e alla morte, fino ai poteri e agli strumenti delle “bàzzure”. L’incontro è organizzato dalla Pro Loco di Ceriale e dall’Unitre Ingauna – sezione di Ceriale. Seguirà un buffet a tema.

"Un doveroso ringraziamento all’Amministrazione per l’ospitalità e ai responsabili di Sala Fizzotti", spiegano i promotori della rassegna.