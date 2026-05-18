Editoria ligure protagonista al Salone del Libro di Torino 2026: 37 editori e oltre 60 eventi nello Spazio Liguria (FOTO)

Si chiude con un successo di pubblico la partecipazione della Regione Liguria al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, dove per il terzo anno consecutivo lo “Spazio Liguria”, allestito nel padiglione Oval, ha rappresentato un punto di incontro tra pubblico, autori ed editori.

Protagonisti della manifestazione sono stati 37 editori liguri, presenti con le loro novità editoriali e con un ricco calendario di eventi. Nel corso dei cinque giorni del Salone si sono svolti oltre 60 appuntamenti coordinati dalla Fondazione De Ferrari, tra presentazioni e dialoghi dedicati a narrativa, poesia e saggistica, con una proposta culturale capace di raccontare la varietà e la vitalità della produzione editoriale ligure.

“Non possiamo che essere entusiasti del successo ottenuto anche in questa terza partecipazione al Salone Internazionale del Libro – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Cultura Simona Ferro –. È la conferma concreta della bontà del percorso intrapreso e di quanto il comparto editoriale ligure sia dinamico e vitale, grazie alla presenza di realtà storiche ma anche di nuove case editrici nate recentemente sul territorio. Aver garantito agli editori liguri uno spazio così rilevante all’interno della principale manifestazione italiana dedicata al libro significa offrire loro una vetrina prestigiosa, un’opportunità di crescita che va ben oltre la dimensione locale. Come Regione ci impegniamo a far sì che questa esperienza possa continuare stimolando tutto il settore e traducendosi sempre di più in iniziative culturali diffuse sul territorio ligure”.

Il programma ha attraversato temi che spaziano dalla storia allo sport, dal racconto del territorio all’enogastronomia, fino agli argomenti legati all’impresa e alla contemporaneità. Proprio sul tema dello sport è intervenuto anche il vicepresidente Simona Ferro. Gli incontri hanno coinvolto numerosi protagonisti della cultura ligure, attirando l’attenzione dei visitatori del Salone.

Tra i momenti più partecipati, il ricordo dello scrittore ligure Mario Dentone, promosso dall’editrice Fiorenza Mursia insieme a Rita Migliaro, vedova dell’autore. Presentate inoltre numerose novità editoriali con autori come Antonella Mariani, Tonino Bettanini, Paola Teocoli e Luca Sabatini, accanto agli appuntamenti dedicati alla promozione del territorio e delle iniziative culturali liguri.

Particolare interesse ha suscitato il dialogo “Liguria d’Autore tra Genova e Riviere” con Mario Paternostro e Marco Ferrari. Ampio spazio è stato dedicato anche ai premi e ai festival letterari del territorio, dal Premio Fracchia di Casarza al Premio Alassio Centolibri, passando per le iniziative del Parco delle Cinque Terre, “Santa in Giallo” e “CrimenCafé”.

“È importante che anche quest’anno Regione abbia accompagnato l’editoria ligure al Salone del Libro – sottolinea Fabrizio De Ferrari, presidente della Fondazione De Ferrari e coordinatore dello Spazio Liguria –. Per una regione come la Liguria, sempre più orientata a una vocazione turistica di stampo culturale, la continuità della presenza a Torino rappresenta un investimento strategico, con ricadute importanti nel medio e lungo periodo”.

Lo stand dedicato all’editoria ligure ha accolto i visitatori attraverso un allestimento esterno che alternava immagini evocative del territorio a citazioni di nove grandi autori che hanno vissuto, attraversato e raccontato la Liguria nelle loro opere, eleggendola a luogo dell’anima e dell’ispirazione. Tra i volti presenti nello spazio espositivo anche quelli di Mary Shelley, Charles Dickens, Friedrich Nietzsche, Virginia Woolf e Lord George Byron, scrittori che nel tempo hanno restituito il fascino e le molte sfumature della Liguria nella letteratura internazionale.