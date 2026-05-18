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Eventi | 18 maggio 2026, 10:30

Savona, "Solisti al pianoforte" nella chiesa di Sant’Andrea: protagonisti gli studenti del liceo musicale di Albenga

Concerto il 23 maggio con il Liceo “G. Bruno” e Pro Musica Antiqua: i giovani pianisti in scena con i repertori solistici studiati durante l’anno scolastico

Savona, &quot;Solisti al pianoforte&quot; nella chiesa di Sant’Andrea: protagonisti gli studenti del liceo musicale di Albenga

Sabato 23 maggio, alle ore 15:00, presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in piazza dei Consoli a Savona, si terrà il concerto pianistico dal titolo “Solisti al pianoforte”.

L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Pro Musica Antiqua APS di Savona e il Liceo Musicale “G. Bruno” di Albenga. Il progetto didattico è stato coordinato dalle docenti di pianoforte del Liceo ingauno, Francesca Addario e Anita Frumento.

L’esibizione vedrà protagonisti gli studenti del Liceo Musicale di Albenga, che presenteranno al pubblico i risultati del percorso di studio svolto durante l’anno scolastico. La preparazione tecnica e musicale dei giovani pianisti è stata curata dal corpo docente di pianoforte dell’istituto, composto da Francesca Addario, Alberto Ferrari, Anita Frumento, Simone Giusto e Valeria Pittaluga.

Il concerto offrirà alla cittadinanza l’occasione di ascoltare i repertori solistici studiati dagli alunni in uno spazio di grande valore storico come la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo. L’ingresso alla manifestazione è libero e aperto a tutti.

Redazione

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