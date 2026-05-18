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| 18 maggio 2026, 09:40

Napoli, trovati i corpi senza vita di due donne in un cantiere edile

Napoli, trovati i corpi senza vita di due donne in un cantiere edile

NAPOLI (ITALPRESS) - Nella notte, i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola, sono intervenuti a Pollena di Trocchia, in un cantiere edile, per la segnalazione di due donne senza vita. I corpi delle donne - ancora in corso di identificazione - erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo cc di Torre Annunziata. Indagini in corso.(ITALPRESS).

 

Foto: Ipa Magazine

Agenzia Italpress

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