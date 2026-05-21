Savona, il 25 maggio l'inaugurazione della mostra d'arte "Colore e acqua in Cappella Sistina"

Il 15 maggio si sono completate le visite di tutte le classi seconde dell’Istituto Tecnico Statale Ferraris Pancaldo alla Cappella Sistina, con l’intento di avviare gli studenti alla conoscenza e sperimentazione della tecnica dell’acquarello. Da febbraio a maggio più di duecento studenti si sono avvicendati per il sopralluogo alla Sistina, guidati dalla professoressa Laura Maule, storica dell’arte ed esperta in tecniche pittoriche.

Il Gruppo Servizi Educativi del Complesso Museale, sotto l’egida del Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli, si è fatto promotore dell’iniziativa in sinergia con il dirigente scolastico Alessandro Gozzi e i docenti coinvolti, riconoscendo nelle nuove generazioni la necessità di risposte a bisogni formativo creativi e di padronanza della manualità.

L’iniziativa completamente gratuita ha potuto concretizzarsi grazie al sostegno del Lions Club Savona Torretta, che ha finanziato l’acquisto del materiale necessario allo svolgimento dei laboratori. Dall’attenta osservazione dei variegati, delicati e abbondanti decori delle pareti del tempio roveresco gli studenti sono passati ad una personale interpretazione. Per l'occasione le sale messe a disposizione dal Complesso Museale si sono trasformate in una sorta di bottega d’arte fra colori, pennelli e acque colorate.

Seppur inesperti, i giovani artisti hanno gestito con generale ingegno e passione inaspettata l’avventura di manualità e creatività. Le realizzazioni hanno avuto esiti e apprezzamenti tali da rendere importante e degna di particolare attenzione, sul percorso artistico svolto, la già prevista esposizione al pubblico. La mostra "Colore e acqua in Cappella Sistina" sarà dunque aperta al pubblico dal 25 al 31 maggio dalle ore 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 17 presso Futura Cantiere Plurale, in piazza del Duomo, ad ingresso gratuito.

L’inaugurazione è fissata per lunedì 25 maggio alle 11 con la partecipazione di una delegazione di studenti "autori" accompagnati dai docenti. Oltreché l’introduzione agli elaborati e la presentazione del percorso svolto è previsto un sopralluogo alla Cappella Sistina con l’ascolto di alcuni brani sulle note del prezioso organo settecentesco eseguiti dal maestro Antonio Delfino, che offrirà un momento esclusivo di fruizione dell’arte musicale nel ricco patrimonio roveresco.