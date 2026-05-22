Il Festival caARTEiv torna alle origini: concorsi e arti protagonisti a Riofreddo di Murialdo

Ripartono i consueti concorsi caARTEiv e lo fanno con un ritorno alle origini. Il Festival caARTEiv delle Arti tornerà infatti con un’edizione unica a Riofreddo di Murialdo, in Val Bormida, paese nel quale prese forma il primo concorso ideato da Simona Bellone, “Poetando alle Pendici del Monte Camulera”, ospitato nel luglio 1998 presso la chiesa di San Rocco.

La nuova edizione avrà come scadenza per la partecipazione il 30 giugno, mentre la premiazione è in programma domenica 26 luglio 2026 nella nuova sede caARTEiv, in borgata Riofreddo 25, a Murialdo.

L’appuntamento si svolgerà negli spazi dei nascenti Agriturismo “Antica Casa Bellone” e Museo aviatore Regia Aeronautica “Vittorio Centurione Scotto”, insieme alle biblioteche Capasso e Centurione Scotto e ad altre realtà culturali collegate al progetto, illustrate anche nei nuovi siti dedicati alla cultura “Maison Le Nobel” e “Condividendo Cultura”.

Come da tradizione, i concorsi prevedono sezioni dedicate a poesia, haiku, dialetto, componimenti umoristici, racconti, libri e opere digitali, affiancate da mostre collettive. Previsto inoltre il tesseramento soci, pensato per favorire la realizzazione di ulteriori rendez-vous artistici da maggio a ottobre.

Il bando completo, con modalità di partecipazione e recapiti, è disponibile sul sito caARTEiv, nella sezione “concorsi”.