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| 22 maggio 2026, 21:12

Trump non andrà alle nozze del figlio Don jr: "Momento cruciale, devo stare alla Casa Bianca"

Trump non andrà alle nozze del figlio Don jr: &quot;Momento cruciale, devo stare alla Casa Bianca&quot;

(Adnkronos) -

Donald Trump non sarà alle nozze del figlio primogenito Donald Trump Jr. previste per il fine settimana alle Bahamas. "Per quanto desiderassi ardentemente stare con mio figlio, Don Jr., e con l'ultima arrivata nella famiglia Trump, la sua futura moglie Bettina - ha detto il presidente americano -, le circostanze, legate alle mie responsabilità governative e il mio amore per gli Stati Uniti d’America, non me lo consentono". "Ritengo importante rimanere a Washington, D.C., alla Casa Bianca, in questo momento cruciale - ha concluso -. Congratulazioni a Don e Bettina!". 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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