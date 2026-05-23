Pietra Ligure, esplodono due bombole del gas in un giardino di via Crispi: tragedia sfiorata

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Pietra Ligure, dove due bombole del gas sono esplose nel giardino di un’abitazione in via Crispi. L’esplosione ha provocato ingenti danni all’area esterna della casa, devastata dalla deflagrazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e i militi della pubblica assistenza Pietra Soccorso per mettere in sicurezza la zona e per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente non si registrano feriti: al momento dell’esplosione tutti gli occupanti dell’abitazione si trovavano fuori casa.

Secondo i primi riscontri, l’episodio avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia vista la violenza dello scoppio.