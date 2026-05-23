Andora, successo per la “Merenda nell’Oliveta” sotto gli antichi olivi di Borgo Castello

Grande partecipazione per la “Merenda nell’Oliveta” che si è svolta venerdì 23 maggio nell’oliveto di Borgo Castello, recentemente recuperato dal Comune di Andora dopo oltre trent’anni di abbandono. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio e realizzata dal Comune di Andora, ha richiamato numerosi partecipanti che hanno potuto vivere un pomeriggio all’insegna della tradizione, della cultura e della valorizzazione del territorio.

Per la prima volta il suggestivo oliveto, trasformato in percorso didattico, è stato aperto al pubblico nell’ambito del progetto di rigenerazione di Borgo Castello, realizzato dal Comune di Andora e finanziato dal Ministero della Cultura con fondi PNRR, bando Borghi Linea A.

Particolarmente partecipato anche il momento dedicato allo scoprimento della targa commemorativa in onore di Nino Lamboglia (1912-1977), fondatore dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e figura centrale dell’archeologia marittima italiana. La targa è stata collocata presso la fontana medievale che Lamboglia recuperò e sistemò nel 1963.

“Lamboglia ha recuperato e sistemato la fontana nel 1963, nel 1964 si era occupato della chiesa e poi della parte sommitale della chiesa dei Ss. Giacomo e Filippo e dell’Oratorio di San Nicolò. Il primo intervento importante è stato quello della fontana e per questo è stata scelta per l’apposizione della targa” – ha ricordato la consigliera Maria Teresa Nasi.

Molto apprezzata la degustazione di olio extravergine di oliva e prodotti tipici sott’olio, organizzata dalla Pro Loco di Andora in collaborazione con il Frantoio Fratelli Morro e l’azienda agricola PEQ Agri. Presente anche l’apicoltore Guido Bianco. Ad accompagnare il pomeriggio l’intrattenimento musicale curato da Nando Rizzo.

L’iniziativa ha confermato il valore della “Merenda nell’Oliveta” come occasione di promozione del paesaggio olivicolo, delle produzioni locali e del patrimonio storico e culturale di Borgo Castello.