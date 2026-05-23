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| 23 maggio 2026, 17:45

Giro d'Italia, Vingegaard vince 14esima tappa e conquista maglia rosa

Giro d'Italia, Vingegaard vince 14esima tappa e conquista maglia rosa

(Adnkronos) -

Jonas Vingegaard attacca sulla salita finale della 14esima tappa del Giro d'Italia, la Aosta-Pila di 133 km, porta a casa la vittoria e indossa la maglia rosa strappandola ad Alfonso Eulalio. Oggi, sabato 23 maggio, il danese della Visma Lease a Boke ha staccato tutti ai meno 4 km sulla salita della Pila, secondo l'austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), terza posizione per l'australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe). 

Ottime le prestazioni degli azzurri Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) e Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe), rispettivamente quarto e quinto sulla durissima tappa valdostana. Resiste infine l'ex maglia rosa Alfonso Eulalio (Red Bull-Bora-Hansgrohe), fuori dalla top ten di giornata ma pur sempre secondo in classifica generale con un distacco dal nuovo leader di 2'26".

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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