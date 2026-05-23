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| 23 maggio 2026, 23:35

Iran, Trump “Negoziate le linee generali di un accordo. Lo Stretto di Hormuz verrà riaperto”

Iran, Trump “Negoziate le linee generali di un accordo. Lo Stretto di Hormuz verrà riaperto”

WASHINGTON (ITALPRESS) - "Verrà riaperto lo Stretto di Hormuz". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social Truth. Trump ha descritto come "molto positiva" la telefonata con i leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Pakistan, Turchia, Giordania e Bahrein riguardo all'Iran e a una possibile intesa sulla pace. "Un accordo - aggiunge - è stato ampiamente negoziato, in attesa di finalizzazione, tra gli Stati Uniti d'America, l'Iran e gli altri Paesi elencati. Separatamente, ho avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro israeliano Bibi Netanyahu, che, analogamente, è andata molto bene. Gli aspetti finali e i dettagli dell'accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Oltre a molti altri elementi dell'accordo, verrà aperto lo Stretto di Hormuz".

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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