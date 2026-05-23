Russell vince la Sprint Race in Canada, scintille con Antonelli

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - George Russell (Mercedes) vince la Sprint Race del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Il pilota britannico, partito dalla pole, precede al traguardo - dopo 23 giri - il connazionale e campione in carica Lando Norris (McLaren) e il leader del Mondiale, il giovane bolognese Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Scintille all'inizio della gara tra Russell e Antonelli, con l'italiano che ha rischiato grosso per un sorpasso sul compagno di scuderia considerato dai commissari di gara lecito. In quarta piazza c'è l'altra McLaren dell'australiano Oscar Piastri, davanti alle Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, rispettivamente quinto e sesto. Settimo Max Verstappen (Red Bull), ottavo Arvid Lindblad (Racing Bulls), nono Franco Colapinto (Alpine) e decimo Carlos Sainz (Williams). Qualifiche dalle ore 22 italiane, domani sul circuito di Montreal la gara lunga, sempre dalle 22.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).