Alla Casa al Mare dell’Incoronata di Noli parte il “Rotary Campus”

Noli celebra vent’anni di inclusione e solidarietà con il ritorno del Rotary Campus alla Casa al Mare dell’Incoronata. L’iniziativa, promossa dai Distretti Rotary 2031 e 2032 di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, è partita ufficialmente domenica pomeriggio con la tradizionale festa di apertura sulla spiaggia dell’Incoronata, dando il via a una settimana speciale dedicata a persone con disabilità cognitiva lieve o moderata.

Fino al 30 maggio saranno 47 gli ospiti accolti nella struttura gestita dalle suore della Congregazione delle Povere Figlie dell’Incoronata, punto di riferimento del progetto dal 2008. Ad accompagnarli, una trentina di volontari rotariani provenienti da diverse realtà professionali – dalla scuola alla sanità, fino al mondo del lavoro – che per sette giorni condividono con i partecipanti ogni momento della quotidianità, offrendo supporto, ascolto e occasioni di crescita personale.

Il Rotary Campus rappresenta molto più di una vacanza assistita. L’obiettivo è infatti quello di favorire autonomia, autostima e capacità relazionali attraverso attività pensate per valorizzare le capacità individuali di ciascun partecipante. Le giornate saranno scandite da laboratori creativi, musica, teatro, canto, ballo, giochi in spiaggia, attività sportive ed escursioni tra Noli e Spotorno, sempre sotto la supervisione di educatori, accompagnatori e volontari.

Fin dall’arrivo dei pullman, accolti da applausi e sorrisi, si è respirato il clima di amicizia e condivisione che da sempre caratterizza il Campus. Un’esperienza che coinvolge non solo gli ospiti, ma anche le loro famiglie, alle quali viene offerto un prezioso periodo di sollievo.

In vent’anni il Rotary Campus è diventato un simbolo concreto di inclusione sul territorio ligure e piemontese, confermando il valore del “servire” che ispira l’azione del Rotary. Un appuntamento ormai storico che continua a lasciare un segno profondo nei ragazzi coinvolti e in tutti coloro che partecipano a questa straordinaria esperienza di solidarietà.



